Juhtkiri. Üks relv vähem

Nüüd on Mustlas ka kõige kuulsama teises maailmasõjas sakslaste poolel võidelnud eestlase Alfons Rebase mälestustahvel. Nagu tänasest lehest võib lugeda, on õhus kõhklus, kas Rebane ikka elas kolmekümnendate aastate teisel poolel tolles asulas, nagu tahvlil seisab, või on see eksitus. Üks on kindel: kui elas, siis oli ta toona Kaitseliidu Sakala maleva instruktor. Teine maailmasõda, Saksa sõjavägi, SS-i munder, tammelehtedega Raudristi Rüütlirist ja muu selline ootas ees.