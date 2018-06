Peterburi konservatooriumi juht jumaldab Suure-Jaani muusikafestivali

Siinkirjutaja kohtus Aleksei Vassiljeviga esmaspäeva õhtul Suure-Jaani külalistemaja teise korruse fuajees. Hoone esimesel korrusel mängiti viiulit, oli mõnus õhkkond.

"On ääretult meeldiv, et klassikalise muusika festival toimub sellises väikses kohas. Rahvast elab siin üsna vähe, aga häid muusikuid palju. Muusikat on tunda kõikjal ning see on ääretult sümpaatne," ütles Aleksei Vassiljev alustuseks.

Tema sõnutsi kiputakse arvama, et klassikaline muusika on vaid eliidi pärusmaa, aga tegelikult võiks see olla igaühele kõikjal kättesaadav. "Pean tähtsaks, et klassikalist muusikat ei mängitaks vaid suurtes keskustes nagu Moskva, Peterburi ja Tallinn," sõnas ta.

Rektor rääkis, et Suure-Jaani olid teda toonud maestro Andres Uibo isiklik kutse ja kolleegidelt kuuldud jutt müstilisest öökontserdist keset sood. "Ma ei teadnud varem, et see kontsert toimub siin, aga kui Uibo seda mainis, sain kohe aru, et tahan sellel viibida. Lisaks vaimustab mind võimalus Andres Uiboga koos musitseerida. Oleme varem mõne korra koos üles astunud ja see on olnud alati põnev ja tore. Seega kui Andres nüüd kutse esitas, ei kõhelnud ma hetkekski."

Aleksei Vassiljev lausus, et Eesti meeldib talle väga. Ta on siia varem mitmel korral sattunud ning esinenud Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Tallinnas. Samuti on teda Eestisse toonud koostöö muusika- ja teatriakadeemiaga. See tipnes 7. märtsil, mil ta kirjutas Eesti muusika- ja teatriakadeemia rektori Ivari Iljaga alla koostööleppele, mis teeb lihtsamaks kahe kõrgkooli tudengite ja õppejõudude vahetuse ning ühise kontserttegevuse. Koostöölepinguga saab edaspidi ühe aasta jooksul vähemalt kolm õppejõudu ja kaks üliõpilast võimaluse minna Peterburi oma akadeemilist tegevust ja muusikaharidust rikastama. Samuti võtab EMTA vastu tudengid ja professorid Peterburist.

Kui jutuks tulid Venemaal peetavad jalgpalli maailmameistrivõistlused, ütles Aleksei Vasiljev, et ehkki ta pole kõige kirglikum vutifänn, oli tal mõttes ikkagi üht mängu vaatama minna, et saada aimu suurvõistluste atmosfäärist. Paraku selgus, et Peterburis oleks ka kõige odavam pealtvaatajakoht maksnud vähemalt 800 dollarit ehk ligi 700 eurot, ning ta loobus sellest võimalusest.