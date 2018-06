Kesklinna kool saab ruumi juurde oma külje alt

Linnale laekus tähtajaks 112 avaldust, et laps saaks 1. septembril aabitsa Kesklinna kooli direktorilt, ning linn otsustas, et populaarseimas koolis tuleb erandkorras avada neli esimest klassi tingimusel, et igas õpib 24 last. 96 uue koolijütsi vastuvõtmine pani Kesklinna kooli otsima viisi, kuidas leevendada ruumipuudust.