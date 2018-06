Juhtkiri. Rassismi mõte

EKRE esimees Mart ja tema poeg Martin Helme on varemgi silma jäänud ühiskonda lõhestavate arvamustega, mida tavaliselt hellitavalt reljeefseteks kutsutakse. Ent hellitada pole mõtet, sest nende endi väljaütlemistes pole hellitavat midagi. Martin Helme legendaarne «Kui on must, näita ust» ja Mart Helme eelmisest nädalast pärinev väide, et neegrite pead kõmisevad koputades õõnsalt nagu seest tühi puu, on mõlemad üsna selgesõnaline rassism.