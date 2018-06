Ööjalgpall purustas rekordeid

Viljandi hansapäevade programmi kuuluvat Ööjalgpalli turniiri korraldati klubis juba neljandat aastat järjest ning maailma parima kodulinna rütmis kulgemist tähistanud, ilma kohtuniketa ning üksnes fair play vaimus mängitud turniir purustas sel aastal osalejate rekordi: väljakul võtsid mõõtu 11 võistkonda Viljandi linnast ja maakonnast. Sealjuures jäid mitu võistkonda joone alla, sest täistuuridel kulgenud satside ülesandmisel sai selgeks, et mänguaja pikkuse huvides tuleb platsile lubatavate võistkondade arvu esimest korda turniiri ajaloos piirata. Turniiri korraldajad, klubi tegevjuht Rain Tölpus ja meediajuht Marek Tiits laususid kui ühest suust, et sellest võetakse kindlasti õppust. «Lubame, et järgmisel aastal pääsevad mängima kõik soovijad,» kinnitas Tölpus. Tiits lisas, et säärane tung turniirile tuli väikese üllatusena. «Tavapäraselt on võistkondade arv jäänud viie ja seitsme vahele, ligi kahekordne kasv kahetunnise turniiri raames ära majandada osutus meile parajaks pähkliks. Tuleval aastal teeme paremini!» lubas ta.