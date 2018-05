Toidupank paneb Viljandis uksed kinni

​Lasterikaste perede ühendus hakkab täna koristama viis aastat enda käsutuses olnud kunagise kutsekooli ruume, et juuniks majast lahkuda. See tähendab, et töö lõpetab kaheksa aastat tegutsenud ja iga kuu ligi 250 toidupakki jaganud Toidupank.