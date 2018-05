Tuleval reedel joostakse ümber Tääksi järve

Nagu on kirjas jooksu juhendis, on eesmärk pakkuda nii kohalikele kui ka kaugemalt tulijatele mõnus sportlik reedeõhtu. Start ja finiš on endise villaveski juures ning lähe antakse kell 19.

Nagu ümber Viljandi järve jooksul on Tääksiski raja valik on üldjoontes vaba, kohustuslik on ületada teisel pool järve truubiga oja, mis on ligemale kolmekilomeetrise ringi keskosas. Rada kulgeb enamasti mööda metsateid ja põlde ning suuremad pöörded on tähistatud viitade ja lintidega.