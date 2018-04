Vana komme on, et surnutest halba ei räägita. Kahjuks tõestavad internetiavarustesse paisatud üleolevad kommentaarid Rootsi varalahkunud DJ ja produtsendi Avicii kohta, et sugugi kõik ei pea sellest kinni. Mis kõige kurvastavam: kultuuritult käitunud inimesed sobivad ea poolest Avicii põhikuulajaskonna vanemateks või vanavanemateks. Sellest tuleb vist järeldada, et vanus matsi ei riku.