Loo esitaja ja muusika autor Sulev Helin tähendas, et see ühendab Viljandimaa ühte otsa teisega. Tema on pärit Karksi külast, aga 93-aastane Salme Kübar, kes sõnad kirjutas, elab Võhmas.

«Ta on minu naise sugulane ja tahtis, et ma teeksin sellele tekstile meloodia juurde,» jutustas Helin. Tema sõnul on see lugu mõeldud kõigile, kes tunnevad, et see neid puudutab, ja tahavad kaasa laulda.