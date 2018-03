Mineve nelläbe olli Karksi valla kultuurikeskuse saal rahvarõõvin latsi täis, sest sääl peeti joba 22. kõrda Mulgimaa laste volklooripäevä. Mulgi laste omakultuuripäev sai Alli Laande iistvõtmisege omal aal akatuse kah just Karksi kihelkonnast Lilli koolist. Nüid kõrraldep ettevõtmist Mulgi kultuuri instituut ja sii käip Mulgimaa pääl ringi.

Siikõrd es via päevä Alli Laande esi, latsi kamand temä tüdär Ade Laande, kes om Karksi-Nuia lasteaia lauluõpeteje. «Mul om suur rõõm, et miu oma tüdär om laste ja mulgi asjage akanu tegeleme. Ma tahas, et edespidi temä tiipki ja mia avite, sii oles õige,» kõnel Alli Laande.