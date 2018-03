Repliik. Neetud eelarve

Uueveskil on aastatega lörri läinud kaks kallist projekti, peetud on hulk vaidlusi ja linn on saanud kõvasti mainekahju. Ka tänavune Lastepargi uuendamine algas murega.

Kahjuks vist ongi sedasi, et nii kui hakkad inimesi kaasama, lähevad asjad luhta. Inimesel on kindel soov, mida ta tahab kaasava eelarve raha eest saada, aga seadus ei luba seda soovi liiga täpselt kirjeldada. Nõnda ongi oht, et esmalt võib pahandama hakata müüja, et miks tema õigusi piiratakse, ja kui mänguväljak on valmis, võib nördinud olla kaasava eelarve konkursi võitja, sest vabalt võib juhtuda, et seda, mida lõpuks parki tehakse, tema küll ei soovinud.