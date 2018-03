Tulevik sõidab Saaremaale, fännid kogunevad pessa

Nagu on kirjas Viljandi klubi kodulehel, on tänased vastased FC Kuressaare ja Tulevik vanad tuttavad, ehkki saarlased teevad tänavu koduse liiga kõrgemas seltskonnas pika pausi järel debüüdi.

Tänasele kohtumisele lähevad meeskonnad vastu väga erinevate emotsioonidega. Saarlaste taastulemine kõrgseltskonda ei ole alanud just meeldivalt, kuivõrd kahes mängus on lastud end murusse triikida. Piirilinn Narva hävitas teises voorus saare kollased 5:0 ning Tallinna FC Levadia kolmandas 4:0, mistõttu FC Kuressaare seisab liigatabelis nukralt lõpureal avamata punktikontoga. Viljandi Tulevik aga sai pärast avavoorus valitsevale meistrile napilt, 0:1 allajäämist väravasilma pähe ja esimesed võidupunktid kirja, kui möödunud laupäeval koduplatsil Tallinna Kalevi sama tulemusega alistas.

Jalgpalliliidu pressiteenistusele antud mängueelses kommentaaris ütles Viljandi Tuleviku mängumees Gerdo Juhkam, et Tuleviku kindel soov on viimase praamiga kolm tabelipunkti üle väina mandrile tuua. «Ees ootab väga pikk sõit, kuid eelmisest mängust on positiivne tulemus all. Eesmärk on olla mängus domineerivam pool,» ütles Juhkam.