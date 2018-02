Tantsukunsti ja tantsuhariduse festival «Koolitants» ühineb Eesti 100. sünnipäevapeoga ning seetõttu on festivali alateema «Kingitused Eestile».

Erilist tähelepanu pöörab «Koolitants» sünnipäeva aastal tantsude helikujundusele. Eesti, laste-, kooli- ja vabatantsu žanris on sel aastal kohustuslik kasutada eesti heliloojate loomingut ning show-, tänava-, džässi- ja rahvaste tantsude žanris on see soovituslik.