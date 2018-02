Repliik. Joont pole, silmamõõtu kah

Too õnnetu autojuht, kes kolmapäeva ennelõunal oma kastiga maasturi Viljandis Tartu tänaval nõnda lohakalt parkis, et sellega Sakala fotograafi tähelepanu pälvis, ei ole kaugeltki ainus, kel kauguste ja gabariitide hindamine alati välja ei tule. Oludes, kus valged jooned on lume all peidus või lihtsalt puuduvad, leidub selliseid ridamisi.