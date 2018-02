Eero vahib vareseid

Eero Talisaineni elus on tähtis koht muusikal. Lisaks laulutekstide kirjutamisele mängib ta mitut instrumenti ega tõuka laval endast ka mikrofoni eemale. Nii mõnelegi halvasti koheldud pillile on ta uue elu andnud.

Eero Talisainen on rehvitehnik. Jah, ta lapib kummiussidega kruvide torgatud aukusid ja koputab velgesid sirgeks. Nagu ta ise ütleb, töö on tal ainus võimalus oma hobisid rahastada. Hobisid on Talisainenil palju, üks loomingulisem kui teine. Seepärast võtab ta ka tööd tõsiselt ning tunneb siirast rõõmu, et ta on suutnud need kaks asja kenasti lahus hoida.