Holstre-Pollis sõidetakse suuskadel meistrimedalitele

Viljandi suusaklubi korraldused peetakse laupäeval Holstre-Polli tervisekeskuse radadel selle talve esimene maakonna suusatamise meistrivõistluste etapp. Mõõduvõtt on kuulutatud lahtiseks, mis tähendab, et starti on oodatud ka suusatajad väljastpoolt Viljandimaad.