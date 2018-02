Loomulikult nõuab hea kava kokkupanemine omajagu aega. Kas või seepärast, et see peab saama enne linnale esitamist mitme asjaosalise kooskõlastuse. Ent sellegipoolest peaks aastast niisuguse dokumendi koostamiseks üldjuhul enam kui piisama.

Tõsi, alati võib vahele tulla ettenägematuid olukordi, kuid siis saab need selgitust andes ka välja tuua. Kõnealusel juhul ei ole seda tehtud. Direktor nendib vaid, et materjali kogunes väga palju ja ajast tuli puudu. Linnalt on kaks korda ajapikendust saadud, kuid ikka ollakse hädas.