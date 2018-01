Notarid hoiatavad eakaid neile kahjulike tehingute eest

Notarite Koda soovitab ka noortel, kel on soov oma vanema või vanavanema kinnisvara laenu tagamiseks kasutada, põhjalikult järele mõelda, kas nad suudavad laenu tagasi maksta ka juhul, kui peaksid kaotama sissetulekutes. Hüpoteegi seadmist võetakse sageli kui laenu saamise eelduseks olevat bürokraatiat ega mõelda, mida see tegelikult endaga kaasa toob.

Notarite Koja esimees Merle Saar-Johansoni sõnul on inimesed enamasti oma kinnisvara kinkide või kodu laenu tagatiseks andes kursis, mida nad notari juurde tegema tulid, sageli aga ei aduta riski, et varast võib reaalselt ka ilma jääda.

«Isegi kui kõigil pooltel on parimad kavatsused, võib midagi valesti minna ja vanainimene peab oma kodust loobuma. Seetõttu tuleb kõik stsenaariumid läbi mõelda, kuigi iseenesest on soov oma lapsi ja lapselapsi aidata loomulik,» rääkis Saar-Johanson. Harvem tuleb tema sõnul ette olukordi, kus kinnisvara pantima, kinkima või müüma toodud inimesele on kärbseid pähe aetud ja ta ei saa üldse aru, millele tema allkirja soovitakse. «Notari roll on siis põhjalikult toimingu olemust ja sellega kaasnevaid riske selgitada. Mõnikord tabab eakat inimest väga ebameeldiv üllatus, kui selgub, et ennast võlgadesse mässinud lähedane püüab oma probleeme lahendada tema vara arvelt,» selgitas ta.