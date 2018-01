Kõrgharitud töötul tuleks ümber õppida või ise endale koht luua

Tartu uisukoolis Viljandi jäähallis osalise koormusega lapsi treeniv Eve Naanuri tõdes, et Viljandimaal ei leidu talle ühtegi erialast töökohta geneetikuna.

Kõrgharidusega registreeritud töötute arv on töötukassa Viljandimaa osakonna andmetel eelmise aastaga võrreldes kasvanud ühe protsendi võrra ehk 894-st töötuna registreeritud inimesest on kõrgharidus 96-l.

Tartu uisukoolis Viljandi jäähallis väikese koormusega treenerina töötav Eve Naanuri, kes 2005. aastal kaitses doktorikraadi geneetikas, nentis, et tema erialal on Viljandimaal null töökohta. «Ainult Viljandi haigla labor on, kuid seal pole parasjagu töötajaid vaja,» rääkis ta. «Minu eesmärk pole leida erialast tööd, vaid ükskõik mis tööd.»