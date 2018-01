Tulevik alistus suurelt Narvale

«Narva üleolekut võis eeldada, ta on end hooaja ettevalmistuse käigus ikkagi võimsalt relvastanud,» rääkis Kristal. «Jäime Narvale alla füüsiliselt. Ent seda mitte nii, et nad oleks meid üle jooksnud. Me lihtsalt ei läinud nii julgelt füüsilisse kontakti nagu nemad. Ja nad mängisid agressiivselt. Meie noored said suhu selge maitse, mis neid Premium-liiga 36 vooru jooksul ees ootab. Liigas ei saa füüsilist kontakti niimoodi vältida. Teisel poolajal hakkasime Narva vastu tema enda relvaga ehk mängisime tunduvalt jõulisemalt ja see tõi kohe mängu muutuse.»