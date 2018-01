Jääväljakul saab teoks ainulaadne jalgpallilahing

Idee üks algatajaid Timo Tints ütles, niisugune mõte on kohalikel hokimeestel peas olnud juba mõnda aega, ent teostuseni jõuab see laupäeval.

«Mina ei tea, kas Eestis on sellist mängu varem tehtud, küll aga on jääjalgpalli mängitud Saksamaal,» rääkis ta.

Jääjalgpalli loogika on tema sõnul lihtne: tegemist on jääväljakul hokivarustuses, kuid tavajalanõudes peetava jalgpallilahinguga, milles väravad on jalgpallile kohaselt hoki omadest suuremad.