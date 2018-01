Feministeeriumi korraldab Viljandis nullkulupäeva

Arutelul «Feminist ei raiska!» arutletakse selle üle, kuidas on omavahel seotud feminism ja keskkonnakaitse, räägitakse raha ja keskkonna säästmisest ja sellest, kust läheb üksikisiku vastutus.

Vestluses osalevad nullkulu.ee eestvedaja Maryliis Teinfeldt ja Feministeeriumi toimetaja Aet Kuusik. Vestlust juhib Feministeeriumi toimetaja Kadi Viik.

Nullkulu ehk zero waste on mõttelaad, mille eesmärk on vältida prügi tekkimist. Nullkulupäeva korraldab veebiväljaanne Feministeerium koostöös blogiga Nullkulu.ee, et tutvustada nullkulupõhimõtteid ja näidata, mil viisil need lõimuvad feminismiga.

Õpitubadesse registreerimiseks tuleb kirjutada nele@feministeerium.ee või registreeri veebi teel siin.

Hommikukohv ja vestlus on stuudiokohvikus Layk, mis asub Viljandis Turu tänav 5a, ning õpitoad peetakse Viljandi kultuuriakadeemia Vilma majas. Mõlemasse paika on võimalik pääseda ka ratastooli või lapsevankriga.