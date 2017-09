Külluslik vihm muutis Soomaa taas veteväljaks

Sonni talu peremees, Eesti jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts oli eile ajakirjanikuga telefoni teel suheldes parasjagu pealinnas, kuid lubas pärast seda tagasi Soomaale sõita. Ehk nagu tal ikka kombeks: esmaspäeva hommikul viib töö ta Tallinna ja reedel tagasi Viljandimaale Sonni tallu.

«Eelmisel nädalavahetusel oli olukord täiesti tavaline. Vesi küll juba tõusis, aga sain autoga talu juurde ja sealt ära,» lausus ta. «Täna on vesi mul hoovis.»

Korts rääkis, et tema teeb oma talus plaane looduse järgi ja on aasta ringi üleujutuseks valmis. «Kui mujal võib üleujutus olla erakorraline asi, siis Soomaal on see looduse rütm. Liigveeks ollakse valmis. Kogu elu on selle järgi sätitud.»

Nõnda ei saa Korts alati autoga oma talumaja juurde sõita, vaid peab jätma selle eemale teele ja minema edasi kummikutes või liuglema hoopis paadiga.

Küsimusele, millist kahju suurvesi tema majapidamisele teeb, vastas Korts, et tema vaatab sellele suures pildis.

«Ütleme nii: emotsioon ja elukvaliteet, mida Soomaa tervikuna pakub, on suuremad kui tekitatud väike kahju,» lausus ta. «Pealegi tekivad need kahjud ikka oma lohakusest – loodus näitab lohakuse kätte.»

Mitme ilmaprognoosi andmeil peaks järgmise nädala jagu valitsema kuiv ilm ning vähemalt esialgu on lubatud näha ka palju päikest. Korts nentis, et ilusa ilmaga nädala jooksul tõmbub suurvesi tagasi, aga sügisene maa enam nii kiiresti ei kuiva kui suvel ning madalad kohad jäävad ve­siseks.

Soomaa turismiettevõtja Aivar Ruukel hindas, et praeguse suurvee tipp valitseb käesoleval nädalavahetusel ning nädala pärast on sellest jäänud vaid mälestus.

«Käisin täna (eile – toimetus) hommikul vaatamas, päris ilus vesi on, juba üle kahe meetri Riisa mõõtepunkti järgi,» lausus ta. «Meile, kes me kanuumatku teeme, on jälle rõõmupäevad saabunud. Õnneks on nüüd ka ilus ilm.»

Turismiettevõtja rääkis, et oli käinud eelmisel laupäeval giidina Raudna jõel matkamas ning juba siis oli jõevesi poole meetri võrra tõusnud, aga heinamaale polnud see veel jõudnud.

Ruukel märkis, et sügise alguses saabunud üleujutus pole Soomaal midagi haruldast, aga nii ei juhtu igal aastal.

«Oma ulatuselt pole sügisene üleujutus muidugi võrreldav kevadisega, kus ressurss on taga lume ja jää näol. Aga arvestades, et praegune seis on tekkinud tänu vihmale, on see üle keskmise,» lisas ta.

Keskkonnaagentuuri andmeil oli Halliste jõe veetase eile keskpäeval 213 sentimeetrit üle Riisa vaatlusposti nulli ning viimase 24 tunniga oli vesi kerkinud 12 sentimeetri võrra.

Riisal on igapäevaseid mõõtmisi tehtud 1924. aasta jaanilaupäevast. Rekord pärineb 1931. aasta 25. ja 26. aprillist, kui veetase ulatus 553 sentimeetrit üle nullpunkti.

Galerii: «Soomaa üleujutus 21.09.17»

video