Tulevik tuleb Sillamäelt kibeda kaotusega

Viljandi Tuleviku peatreener Aivar Lillevere tõdes mängujärgses usutluses rahvusringhäälingule, et võistkond ei pingutanud lõpuni ning lasi arvulises üleolekut tunnetades korraks nii-öelda põlve sirgeks. «Pool hooaega on veel ees, loodame et meeskond leiab endas uut jõudu ja hoogu,» lausus ta.

Tuleviku järgmine vastane Premium-liigas on samuti Sillamäe Kalev. 19. voorus on meeskonnad 15. juulil vastamisi Viljandi staadionil.