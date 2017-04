Uljad mängud tühjalt seisvates hoonetes võivad traagiliselt lõppeda

Kõik me mäletame noorusest, kui palju põnevust pakuvad unustatud tööstushooned ja teised kasutult seisvad rajatised. Need justkui kutsuvad avastama ja labürindis orienteeruma. Selliseks keelatud «seikluspargiks» on kujunenud ka Viljandis Köstri tänava kinnistul asuv vana viljaveski. See peremehetu ja aastaid kasutult seisnud kõrge tööstushoone on muutunud noorte uljaspeade seas üldkasutatavaks meelelahutus- ja seikluskohaks.

Need noored ei ole oma tegutsemises tagasihoidlikud ega vaiksed ning nende ohtlik ja vastutustundetu käitumine on pannud muretsema nii ümberkaudsed elanikud, lapsevanemad kui ka politsei. Korrakaitsjatele on viimasel ajal laekunud hulk teateid seal asetleidvast rüüstamisest, mis on hoone omanikule põhjustanud nii varalist kahju kui muret noorte ohutuse pärast. Kuigi omanik on valduse piiranud aiaga, kinni katnud aiapilud ja üles pannud keelumärgid, leiavad noored järjest uusi võimalusi territooriumile pääseda ning seal viibimist keelavaid silte ja hoones olevat vara lõhkuda.

LISAKS TÄHELEPANELIKELE naabritele ja kinnistu omanikule on politseinike poole pöördunud murelikud lapsevanemad. Nad on teatanud maja juures käivast keelatud tegevusest ning küsinud nõu, kuidas oma lapsi ohtlikust ajaveetmispaigast eemal hoida. Laekunud teateid majas mürgeldavatest noortest on politsei alati tõsiselt võtnud ja vihjeid kontrollimas käinud.

Paaril korral on politsei maja lähistelt tabanud laiali jooksnud noori. Nende nimed on üles kirjutatud ning nendega on räägitud ohtliku ajaveetmise võimalikest kurbadest tagajärgedest. Noored on meile küll lubanud, et nad enam võõrale territooriumile ei lähe, ent kahjuks ei ole liikumine selle hoone ümber lõppenud.

Korrakaitsjad püüavad koos veski omanikuga leida lahendusi ja võimalusi, kuidas võõrad inimesed tühjana seisvast ohtlikust hoonest eemal hoida. Politsei on suunanud ka oma igapäevaseid patrullmarsruute sellest ja teistestki kasutuna seisvatest hoonetest mööduma.

POLITSEINIKE SILMAD paraku igale poole ei näe ja jalad kõikjale ei jõua. Seetõttu on kõnealuse mure puhul tähtis, et oma panuse annaks iga linlane.

Vanematele panen südamele, et nad selgitaksid lastele poollagunevate tööstushoonete territooriumil viibimise ohtlikkust. Samuti tuleks lastele selgeks teha, et mis tahes eraterritooriumil viibimine omaniku loata on rangelt keelatud ning keelu eiramise eest saab rikkuja vastutusele võtta.

Kaaslinlased saavad anda oma panuse noorte turvalisusse, kui nad keelatud tegevust nähes sellest otsemaid politseile teada annavad. Õnnetus ju tulles ei hüüa.

Et Köstri tänava hoones on lõhutud ka vara ning üht-teist omaniku teadmata minema viidud, alustas politsei varalise kahju tekitajate väljaselgitamiseks kriminaalmenetlust. Praegu teada oleva põhjal ulatub omanikule tekitatud kahju tuhandetesse eurodesse. Seega tuletan vanematele meelde, et nad hoiaksid oma lapse tegemistel silma peal: tema seadusliku esindajana kannavad materiaalset vastutust ju eestkätt nemad.

KAHJUKS TULEB TÕDEDA sedagi, et noortel pole Viljandis just ülemäära palju aktiivse tegevuse ja adrenaliini lakke ajamise võimalusi. Nii kipuvadki nad põnevust tekitavaid situatsioone otsima valedest kohtadest. Ühel kurval hetkel võib see aga mõnele noorele saatuslikuks saada.

Ehk on see mõttekoht mõnele aktiivsele ettevõtjale, kes tahaks panustada Viljandi noorte turvalisse tulevikku. Äkki annaks neile üks võimas ja ohutu seikluspark püsti panna?