Vallavalitsus hakkab 43 aastat vana treipinki müüma

Kuidas treiping 1K62 valla omaks sai, ei oska tänased vallaametnikud öelda. Katlamaja nurgas on see igal juhul pikki aastaid seisnud ning vallaga seotud tööks pole seda teadaolevalt kasutatud. „Eks see koos katlamajaga kuidagi vallale tuli,” arvas Viljandi vallavalitsuse majandusspetsialist Heino Lapp.

Et vallavalitsusel pole vana trepingiga midagi pihta hakata, pannakse see mais oksjonile veebiportaalis osta.ee. Alghind on pingil 900 eurot.