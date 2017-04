Aprilli vägevast kuumalainest möödub 17 aastat

2000. aasta 24. aprillil valitses Eestis lausa kesksuvele omane palavus ning paljud ilmajaamad fikseerisid uued aprillikuu soojarekordid.

Kõige kuumem oli Kundas, kus sealne ilmajaam registreeris päeva maksimaalseks õhutemperatuuriks 27,6 kraadi. Ja seda muidugi mõista vilus.

Aga ega Viljandigi palju maha jäänud: Viljandi ilmaajam pani päeva maksimumina kirja 27,3 kraadi.

Riigi ilmateenistus vahendab oma veebilehel prognoosi homse, 24. aprilli kohta: öösel on õhutemperatuur –4 pügalast kuni +1 kraadini, päeval on sooja 3 kuni 9 kraadi. On pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma või lörtsi, õhtul saabub saartele uus sajuala.