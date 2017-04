Poolsada aastat sapakatega. Rallidest teatrilavani

«Peenviimistlemist on siin veel palju,» nendib 78. eluaastat käiv Kabral ühes Viljandi garaažiboksis ümber oma beeži värvi varanduse käies.

Zaporožetseid peensusteni mittetundva inimese silmis on too ZAZ-968M viimase seibini valmis. Aga tutkit! Näiteks pagasiruumi (see on siis auto esiosas, eks ole) serva tihend on puudu. Ja küttetorus, sindrinahk, on kolmiku ligidal auk. Peremees näitab kapoti all (masina tagaosas) sõrmega kohale, kus see on pleki taga peidus. «Praegu on mul pandud otsetoru,» ütleb ta ning osutab sellelegi.

Ja siis on veel mure karburaatori nõelaga, täpsemalt selle peal oleva pisikese plastist rõngaga. See on omadega läbi. Teate küll, keemia kütuse sees teeb oma töö. Oleks ainult kuskilt uut juppi võtta! «Õnneks annab 08 omast aretada,» teab Endel Kabral.

ПАН-CO 2

Kahekümnendates eluaastates inimesedki võivad Endel Kabrali värske ilmega sõiduvahendit lähemalt takseerides nostalgiapahvaka saada. Nimelt on selle tagumisel numbrimärgil numbrite ja tähtede vahel kleeps, millel ilutseb «97». Kas mäletate, kuidas üheksakümnendatel ja nullindate algul näitasid niisugused kleepekad, kas ülevaatus on tehtud?

Tänavu 27. märtsi õhtul kandis sama sapakas aga teistsugust, butafoorset numbrimärki, millele oli kirjutatud «ПАН-CO 2». Kes jälgis Ugalas asetleidnud teatriauhindade jagamist, teab, millest jutt. Mäletatavasti põristas gala finaalis lavale Zaporožets koos nelja Voldemar Pansoks kehastunud näitlejaga. See oli toosama auto. Lavastaja Tanel Ingi muljetas hiljem Sakalas, kuidas ZAZ-965 ehk maanteemuhu entusiaste koondav Muhuklubi sõiduvalmis eksemplari mööda kogu Eestit taga otsis. «Mootorid võetakse talveks sapakatelt maha,» selgitas ta.

Lõpuks siiski näkkas ja seda veel hästi ligidalt. Endel Kabrali auto, mille omanik oli ise taastanud, oli kaks nädalat tagasi värvimiselt tulnud. Edasine, nagu öeldakse, on juba ajalugu.

Liidu meister

Endel Kabrali teed on aastakümnete jooksul ristunud terve pinu eri seisukorras sapakatega. Tema esimesed kokkupuuted nende autodega jäävad kuuekümnendatesse, niisiis jämedalt poolesaja aasta taha. Kõige põnevam Zaporožetsitega seotud periood oli Kabralil aga aastatel 1970-1971. Viljandi autobaasis marsruuttaksojuhina töötades sai ta koos kolleeg Mati Meriloga endale kogenud autosportlase Rein Silla vana võistlusauto ZAZ-965, mida ta kutsub küürakaks.

«Silla Rein sai endale eksperimentaaltsehhist kaks uut 968 ja küürakas oli parasjagu laiali. Nii ta andiski vana auto meile ja hakkas meid õpetama,» meenutab Endel Kabral ning lisab, et algul oli just Merilo entusiastlikum pool.

Juba esimesel aastal pääsesid nad võistlema Nõukogude Liidu meistrivõistlustele Armeenias. Sellegi juures oli suureks abiks Rein Sild.

«Armeeniasse sõitsime me oma jala peal. Tol ajal ei olnud sellist asja, et võistlusautot veeti. Tõmbasime kõik varuosad ja rehvid katuseraamile ja läksime,» kirjeldab Endel Kabral. Jääb siis hetkeks mõttesse ja vangutab muiates pead. «Olime ikka ullikesed!»

Rallil oli kuni 1000-kuupsentimeetrise töömahuga mootorite klassis, mille alla Zaporožetsid klassifitseerusid, koos nendega 16 autot. «Ainult meie olime küürakaga, kõigil teistel olid uuemad sapakad,» tähendab Kabral.