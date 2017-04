Pühapäev, 23. aprill

Viljandi Jaani kirikus kell 10 missa, kell 17 kontsert «Kevade õitseng»: esinevad noored laulusolistid mezzo-sopran Kadi Jürgens ja bariton Mattias Aabmets, klaveril Irina Oja. Pikk tänav 6.

Abja kultuurimajas kell 10 infopäev «Uus korteriteühistu seadus», kell 13 töötuba «Jaapani köites kõvakaanelise albumi meisterdamine», osalustasu 7 eurot, info ja registreerimine: grete.ots@artun.ee. Pärnu maantee 28, Abja-Paluoja. Tel 436 0055.

Viljandi Pauluse kirikus kell 11 jumalateenistus. Kiriku tänav 3.

Kultuuriakadeemia mustas saalis tantsunädala raames kell 14 eurütmiakontsert «Saab siis tõde lihtne olla». Teekond Ester Mägi Lapi joiust läbi Eduard Griegi gnoomide geomeetrilise marssrännaku Artur Alliksaare mõtteparadoksideni. Esitajad: Viljandi noorte eurütmiastuudio, Eesti kunstilise eurütmia loomerühm, Viljandi Vaba Waldorfkooli 8. klass. Sissepääs prii. Info telefonil 521 4364.

Viljandi nukuteatris kell 16 «Lugu karupojast ja sellest, kes elab jões». Lossi tänav 31.

Pärimusmuusika aidas kell 16 «Jazzkaareke»: Papanosh (Prantsusmaa). Kui viia kokku viis parimat noort prantsuse džässmuusikut, kel on muusikast entsüklopeedilised teadmised, on tulemuseks Papanosh – plahvatuslik grupeering nii kõlalt kui kontseptsioonilt. 10-aastaseks saanud kvinteti riskialdis muusika on täis fantaasiarikast positiivsust, õrna tundlikkust, võimsaid helivalle ja tantsulisust. Tasuja puiestee 6, Viljandi.

NÄITUSED

Viljandi linnagaleriis 27. aprillini Kaido Haageni fotonäitus «Raudtee(ta)jaamad». Näitust saadab Tõnu Õnnepalu essee teelolekumajadest. Trepihallis 30. aprillini näitus «Pärandkultuur maastikus». Tallinna tänav 11/1.

Kondase keskuses 30. aprillini Vene kunstniku Igor Oleinikovi illustratsioonid aastatest 2005–2015 ja 14. maini Jaan Pääsukuse näitus «Vaikne elu». Püsinäitus kooliõpetaja ja maalikunstniku Paul Kondase (1900–1985) maalidest, mis kuuluvad Viljandi muuseumi kogusse. Pikk tänav 8, Viljandi.

Karksi valla kultuurikeskuse esimese korruse fuajees aprilli lõpuni «Rõõm tikkimisest», teise korruse fuajees Karksi valla kunstnike looming ja sinises saalis Karksi valla kultuurikeskuse käsitööringi tööd. Viljandi maantee 1, Karksi-Nuia.

Viljandi kutseõppekeskuses 10. maini Evi Kauri maalide näitus. Looduse tee 2, Vana-Võidu, Viljandi vald.

ERM-i Heimtali muuseumis 14. maini «Õdede Kotlite kudumid ja mustriloomad» ning vaibakunstnik Ene Parisi isikunäitus «Eesti triibukood».

Abja kultuurimaja 1. korruse fuajees mai lõpuni loodusfoto näitus "Vereta jaht". Pärnu mnt 28, Abja-Paluoja.

Suure-Jaani külalistemajas 15. juunini kunstnik Einar Vene maalide näitus. Külastamine etteteatamisel, telefon 434 0035. Ilmatari 3a, Suure-Jaani.

Viljandi muuseumi näitusemajas püsinäitus Viljandi linna ja maakonna ajaloost muuseumisse kogutu vahendusel. Muuseum on avatud teisipäevast laupäevani kella 10–17. Laidoneri plats 10.

Viljandi gümnaasiumis püsinäitus keskhariduse andmisest Viljandis. Hariduse tänav 2.