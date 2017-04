Pehme talv oli puukidele soodne

"Ütleme nii, et see ei olnud just kuigi tappev, mistõttu pakun, et sel kevadel näeme üpris palju puuke," rääkis Mäe.

Seda, kas puugid juba väga suures hulgas metsades ja heinamaadel liikvel on, teadur kinnitada ei julgenud, kuid vaikselt liigutama on nad tema hinnangul kindlasti hakanud. "Kui plusskraade on üle kümne, nad aktiveeruvad rohkem. Praegu pole ilmselt asi nii hull kui juba 15 plusskraadi ja enama puhul, aga ettevaatlik tasub igatahes olla," rääkis Mäe.