Veekeskuse juht läheb notari juurde panka ostma

Tulevase veekeskuse asukoht liigub küll vaid sadakond meetrit, kuid see on piisavalt pikk maa, et projekteerimist nullist alustada. Punasega on märgitud ala, kuhu veekeskus pidi algselt tulema ning sinisega on pildil tähistatud piirkond Vaksali ja Tallinna tänava nurgal, kuhu seda nüüd on planeerima hakatud.

|

FOTO: Marko Saarm / montaaž