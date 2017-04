Mammograafiabuss tuleb varsti Viljandimaale

Kuigi rinnavähk on naistel kõige sagedamini esinev pahaloomuline kasvaja on see varajases staadiumis avastamise korral teiste kasvajatega võrreldes siiski suhteliselt hästi ravitav. Rinnavähi tekkimise täpsed põhjused ei ole teada, kuid rinnavähi risk tõuseb vanuse suurenedes. Eriti tähelepanelikud peaksid olema naised, kelle suguvõsa naisliinis on esinenud rinnavähki või kellel esineb muid riskitegureid, nagu varane menstruatsioonide algus, hiline menopaus, mittesünnitamine või esmasünnitamine pärast 30. eluaastat. Riskiteguriteks peetakse ka rasvumist, suitsetamist ja sagedast alkoholi tarvitamist.

Tänavu on rinnavähi sõeluuringule oodatud 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967 aastal sündinud ravikindlustatud naised. Nimetatud aastatel sündinud naistel ei ole vaja uuringule minemiseks saatekirja. Vajalik on vaid eelnev registreerimine, mida saab teha telefonil 7319411.

Naised, kes ei kuulu sel aastal sihtrühma saavad samuti uuringul osaleda, kuid selleks on vaja eelnevalt saatekirja.

Mammograafiabusside ajakava Viljandimaal:

17.-18. aprill Nuia Perearstikeskuse ees

19.-20. aprill Abja Paluoja (Pärnu mnt.30)

21.aprill-10.mai AS Viljandi Tervisekeskus (Turu 8/10)

11.-12. mai Suure-Jaani (Lembitu 42)