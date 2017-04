Spordihoone peletab suitsetajaid keelumärkidega eemale

Pühapäeval hoone ukse ees aset leidnud vestluses tõdes spordikeskuse juhataja asetäitja Igor Tavaste, et suitsetajaid on tavaliselt just sel ajal, kui majas on mõni võistlus. Tema selgitust mööda läidavad suitsetajad sigareti tavaliselt otse spordihoone ukse ees, ehkki sport ja suitsetamine ei sobi kuidagi kokku. Seetõttu tuleb mittesuitsetajatel ja lastelgi hoonesse sisenedes või sealt väljudes tubakavingust läbi murda.

«Eelkõige on see lugupidamatus teiste inimeste vastu. Kas on tõesti keeruline astuda välisuksest kaugemale, vähemalt trepimademelt eemale?» küsis Igor Tavaste, selgitades kleebiste tekkepõhjust. Tema tähelepanekut mööda pole muret ainult publikuga.