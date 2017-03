Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) osales ka eelmistel kohalikel valimistel, ent paljudele ei tule see arvatavasti esimese hooga meeldegi. See on mõistetav, sest oma nimekiri või kandidaat oli neil välja pandud vaid üksikutes omavalitsustes. Näiteks kogu Viljandimaa jäi 2013. aastal katmata.