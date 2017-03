Tellingutes vana maja on jäänud katuseta.

Viljandi vanalinnas seisvas torniga majas, mis seostub paljudele kultuurikooliga ja viimastel aastatel lagunes, on uue peremehe käe all jõudnud järg katuse lammutamiseni ning õige pea jäävad sajandivanusest majast järele vaid kivimüürid. Alles siis saab hakata sinna päriselt hotelli ehitama, nagu plaan on.