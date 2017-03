Ööl vastu läinud nädala neljapäeva käidi Abja vallas Veelikse külas sees viies järjestikuses majapidamises. Väiksemal pildil on mullu detsembris naabervallas Karksis Tuhalaane külas vähemalt kahe turvakaamera ette jäänud öine külaline. Viimase aja juhtumitega sarnane käekiri lubab politsei tõdemust mööda oletada, et need on omavahel seotud.

FOTO: Karl-Eduard Salumäe / ekraanitõmmis