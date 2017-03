„Ma arvan, et rahvas tuleb. Tund aega on käinud alles,“ ütles Viljandi Lennukitehasesse kodust kaasa võetud kraami müüma tulnud kultuuriakadeemia tudeng Greete Kullamaa. Olgugi, et keegi polnud tema laualt veel ostu sooritanud, leidis ta ise naaberlaualt bändi Kiss särgi, mille uueks omanikuks sai.