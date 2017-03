Mõnikord on nii, et kui kogemusi pole, jääb optimismile rohkem ruumi. Kui Viljandi linnajuhid käisid mullu koos kohalike ettevõtjatega Ida-Virumaal Eesti kultuuripealinna ja siinseid võimalusi tutvustamas, kõlasid linnavalitsuse töötajate hääled naastes tähelepanuväärselt lootusrikkalt. Retk ristiti kordaläinuks ja seetõttu usuti, et suurima tööpuudusega maakonnast võib mõnigi inimene tee Viljandisse leida.