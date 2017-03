Elektrilevi investeeris teenus parandamisse 88,5 miljonit

Rekordiliselt palju ehk 2500 kilomeetrit ehitati uut õhukaablit madalpingevõrgus, mille tulemusel muutus võrk ilmastikukindlamaks eelkõige maapiirkondades. Kogu Elektrilevi võrgus on ilmastikukindlate liinide osa jõudnud 61 protsendini.

Elektrilevi võrgus oli mullu 16 872 riket, mis on 13 protsendi võrra vähem kui aasta varem. Viimase viie aasta jooksul on rikete hulk elektrivõrgus vähenenud ligikaudu kolmandiku võrra. «Rikete arv meie võrgus oli ajaloo madalaim isegi vaatamata suvistele tormidele. See kinnitab, et investeeringud võrgu ilmastikukindlamaks muutmiseks kannavad vilja,» ütles Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere.

Tarmo Mere sõnul on Elektrilevil klientide ootustele vastamiseks kaks tähtsaimat eesmärki: tagada võimalikult kvaliteetne elektrivarustus ja soodne hind.

2016. aastal paigaldas Elektrilevi klientidele 96 000 kaugloetavat arvestit. Sellega jõudis lõpusirgele ulatuslik enam kui neli aastat kestnud projekt, mille käigus seati kohale ligikaudu 625 000 kaugloetavat arvestit. Suurimad võrgu uuendamistööd olid möödunud aastal Keila, Puhja, Imavere ja Saaremaal Läätsa piirkonnaalajaamade uuendamine ning Kullamaa–Märjamaa kõrgepingeelektriliini (110 kV) ehitamine.