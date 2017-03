Galerii: trepikojas inimese tapmises süüdistatav astus kohtu ette

Kriminaalasja istungid on praegu kavandatud kuuele päevale ning otsuse kuulutamise on kohus kavandanud esialgu aprilli algusesse.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri esitatud süüdistuse järgi tulistas Viljandis Valuoja puiesteel asuva kortermaja elanik Rene eelmise aasta 15. aprillil esmalt läbi suletud korteriukse korrus kõrgemal asuvasse korterisse, kus viibisid naine ja väike laps, kes õnneks vigastada ei saanud. Hiljem tulistas süüdistatav trepikojas sel hetkel teise ja kolmanda korruse vahel viibivat meest ja naist. Üks kuul tabas 39-aastast meest selga ja ta suri saadud vigastusesse sündmuskohal.

Varem oli Rene süüdistuse järgi käinud poes, kust ostis ketaslõikuri ja lõikeketta, millega lõikas kodus lahti relvakapi ukse, et saada kätte lähedasele kuuluv relv Nagan.

«Süüdistatav tunnistas eeluurimisel oma tegu ja tõi tulistamise põhjusena välja, et kuna tal oli väga halb enesetunne, häirisid teda ülakorruselt kostvad helid,» ütles ringkonnaprokurör Merike Tikk veebruari keskel Sakalale. Prokurör lisas, et kohtueelse menetluse käigus tehtud ekspertiis tunnistas mehe süüdivaks. Varem on Renel olnud lähedaste kinnitusel probleeme vaimse tervisega.

Rene ema oli enne juhtunut otsinud korduvalt abi, et paigutada poeg psühhiaatriahaiglasse ravile, aga seda ei peetud tema sõnul vajalikuks. Poja vaimset tervist jälgides oli ema aga veendunud, et Rene vajab pikaajalist statsionaarset ravi.

Nii otsustaski ta pöörduda viimases hädas psühhiaatriakliiniku asemel linna sotsiaalametisse, kuhu sai kokkusaamise aja 15. aprilliks kella 15-ks - paraku oli siis juba liiga hilja, sest traagiline sündmus leidis aset samal päeval umbes kolm tundi varem. Veel eelmisel päeval oli Rene ema sõnul käinud ise Viljandi haigla erakorralise meditsiini osakonnas, kust ta saadeti Jämejala haiglasse, aga ka seal jäi ta loodetud abita.