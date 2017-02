«Päike on igav,» teatas Jakobsoni kooli aulas esinenud astrofüüsik Ene Ergma ja kurtis, et meie päikese laadsetel tähtedel ei toimu peaaegu mitte midagi ning isegi see vähene, mis «peaaegust» üle jääb, juhtub ilmatu pika aja jooksul.