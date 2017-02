Viljandlanna raamat valiti Eesti kauneimate hulka

Anu Söödi raamatu "Loovtants"kujundas Brit Pavelson. / Eesti Tantsuhariduse Liit

Anu Sööt on Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia tantsupedagoogika lektor. Oma loengutes õpetab ta tantsutudengitele loovmängu, loovtantsu ja tantsudidaktikat ning kureerib tantsuõpetaja praktikat. Laste ja noortega töötamise kogemuse on andnud talle töö Viljandi waldorfkooli liikumisõpetajana ja OMA stuudio tantsuõpetajana. Ta on andnud erialaseid täienduskoolitusi täiskasvanutele, avaldanud raamatu «Loovmäng» ning olnud Eesti tantsuhariduse liidu juhatuse esimees ning tantsu ja tantsulise liikumise ainekavade autoreid.