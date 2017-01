Teedel püsib libeduseoht

BNS-i vahendatud teate kohaselt on laupäeva teisel poolel sõiduolud suurematel riigiteedel valdavalt head. Jätkuva lumesaju tõttu tuleb aga peaaegu kõikjal arvestada libedusega ja seda hoolimata kestvatest hooldetöödest.

Maanteeamet tuletab sõidukijuhtidele meelde, et talvel on libeduseoht kõige suurem sildadel, viaduktidel, metsavahelistel teelõikudel, ristmike kiirendus- ja aeglustusradadel, bussipeatuste läheduses ning raudteeülesõitudel. Neis kohtades on rohkem pidurdamisi ja kiirendamisi ning lumi ja jää lihvitakse kiiremini libedaks.