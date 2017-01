Algas turteltuvi aasta

Eestis pesitseb turteltuvi perekonna kaks liiki: turteltuvi ja kaelus-turteltuvi.

Tuviaasta eestvedaja Jaanus Eltsi sõnul on need kaks liiki on ühed kõige vähem uuritud linnuliigid Eestis. «Pealegi on nende arvukus viimastel kümnenditel kõvasti kahanenud nii meil kui ka mujal Euroopas. Seepärast soovime neid liike inimestele tuttavamaks teha ja loodusvaatlejate abiga neist ka rohkem teada saada,» selgitas Elts.

Turteltuvide uurimiseks on kavas nende märgistamine ning teadmiste parandamine nende leviku, arvukuse ja elupaigakasutuse kohta. Selleks palub ornitoloogiaühing kõigist kohatud turteltuvidest teada anda veebirakenduse abil, mida saab kasutada nii aasta linnu kodulehel kui ka nutiseadmetes.

Turteltuvide ja ka teiste meie tuvide ning kavandatavate tegevuste kohta saab lähemalt lugeda aasta linnu kodulehelt www.eoy.ee/turteltuvi.

Ornitoloogiaühing valib Eesti aasta lindu 1995. aastast ning turteltuvid on järjekorras 23. Aasta linnu valimisega tutvustatakse avalikkusele üht Eestis esinevat linnuliiki või liigirühma ning kaasatakse loodushuvilisi selle liigi uurimisse ja kaitsesse. Varasemate aasta lindudega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/aastalind.

Aasta lindu toetab keskkonnainvesteeringute keskus.