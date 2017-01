Noored muusikud tulevad taas Viljandisse kooli

Seekordsel festivalil kannavad põhiõppetöö raskust Kadri Voorand, Laura Junson, Kirke Karja, Madis Meister, Allan Järve, Reigo Ahven ja Janno Trump, kes koos osalejatest moodustatud festivaliansamblitega astuvad üles 5. jaanuaril lõppkontserdil «Jazzikool». Õpitubasid annavad ka Inaki Sandoval ja Kristjan Randalu.

Festivali avaõhtul 3. jaanuaril on noorte rütmimuusikute võistumängimine «Mängu Ilu. Kuues». Osalejaid on Lihulast, Valgast, Pärnust, Viljandist, Kuressaarest ja Tartust. Žürii tööd juhivad Kristjan Randalu ja Kadri Voorand. Võitjad kuulutatakse välja 5. jaanuaril festivali lõppkontserdil.

Traditsiooniliselt on üks festivali õhtu külaliste päralt. Seekord on külaliskontserdi andmise au Aleksander Paal Quartetil, kes esineb 4. jaanuaril. Aleksander Paal Quartet on suhteliselt uus, noortest ja südikatest muusikutest koosnev ansambel, mis mängib moodsat ja meeliergutavat džässi. Repertuaari kuuluvad bändiliidri, saksofonist Aleksander Paali kompositsioonid. Omalooming, särav tehniline pagas ja paljudes stiilides orienteerumine on Paalist teinud oma generatsiooni ühe nõutuma muusiku. Kvarteti kolm liiget on pälvinud noore džässitalendi« preemia: Holger Marjamaa (2013), Aleksander Paal (2015) ja Heiko Remmel (2016), seekordsel kontserdil on kvarteti neljas liige Soome tipptrummar Jussi Lehtonen.

»Koolijazz=Jazzikool" korraldajad on mittulutundusühing Viljandi Vanamuusika Festival / Muusika Viljandi Büroo ja Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakond.