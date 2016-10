Naabrivalve jättis aiakäruga saaki kokku vedanud varga töö pooleli

Kella ühe paiku öösel helistas Raimond Elblaus kahtlase heli peale ka lähedal elavale vennale. Kui ta oli soojemad riided selga pannud, hakkas Elblaus minema naabrite maja poole, kui märkas kuuvalguses mõnekümne meetri kaugusel inimest. Elblaus pidas teda esialgu oma vennaks, kes oli lubanud samuti välja tulla, kuid see oli hoopis suli, kes jooksu pani.

Jäi tabamata

Kehvade jalavarjude tõttu ei saanud Elblaus talle kohe järele joosta. Peagi nägi ta keset teed seismas tühja aiakäru ning selle lähedal kraavis vedelemas kaablit ning hiljem kuuseheki alla peidetud saagi ja autorehve. «Paistis, et varas oli oma asjadega lõpule jõudnud,» ütles Elblaus. Taskulambi valgel ringi vaadates siras eemalt vastu helkur – põgenema saanud mees oli pannud jalgratta äraviimiseks valmis teise kuuseheki juurde.

Minema lipsas ta kahe naabri vahel olevast aianurgast, kus polnud võrku ees. See, et suure kuuse all niisugune auk peitub, tuli elanikele endilegi üllatusena. Ahto Kirikal, kes varga tegutsemise ajal kodus rahulikult maganud oli ja tänu naabritele üles ärkas, tunnistas, et varas pidi ümbruskonda hästi tundma. Seda, kes suli oli, kohalikud aga ei tea.

Politsei välja kutsunud mehed olid varajaste hommikutundideni väljas ja sõitsid autoga ringi, kuid asjatult.

Ahto Kirikal ütles, et ööl vastu neljapäeva tegutsenud varas oli tal kontvõõraks käinud arvatavasti juba varemgi. Viimati kuu aega tagasi, mil tema auto paagist läks kaduma 20 liitrit kütust. Samal korral oli naabritel minema viidud kompressor, elektrimootor ja pisemaid esemeid, millega tekitati omanikule rohkem kui tuhande euro väärtuses kahju.

Et Mõisakülas on viimasel ajal olnud palju vargusi, oli Kirikal pärast kuu aja tagust bensiinivargust, mis oli järjekorras kolmas, üht-teist oma vara kaitsmiseks ette võtnud. Näiteks oli ta pannud kuuriakendele trellid ja paigaldanud ustele sissepoole riivid. Need lõhkus varas seekord nii ära, et peremehel tuli hiljem uks pikkade kruvidega kinni lasta.

Seekord jättis varas maha koti, mille sisu näitas, et ta on lisaks kõigele muule spetsialiseerunud just nimelt bensiinivargustele. Nimelt tuli põgenemishoos murule vedelema jäänud tööriistakotist välja kümmekond autovõtit. Nende seas võis olla ka Kirikali enda võti, sest see oli tal autost, kust varas kütust oli võtnud, kaduma läinud. Lisaks autovõtmele leidus suuremas kotis muukimiseks vajalikke tööriistu ning Kirikali trimmeripea. Varga tööriistakoti võtsid politseinikud sündmuskohalt kaasa.

Külma kõhuga tegelane

Raimond Elblaus leidis, et pätt peab olema ääretult külma kõhuga, kui ei lasknud end häirida naabruses olevate koerte haukumisest ja tegutses lärmakalt enam-vähem Ahto Kirikali akna all, samal ajal kui pererahvas toas magas. Elblaus ütles, et tema on seni õnneks pääsenud, sest tal on kõva häälega koer, tänu kellele ta on varemgi kahtlase liikumise peale välja läinud.

Viljandi politseijaoskonna juhtivuurija Kaarle Kumer ütles, et politseile on viimase nelja kuu vältel teatatud neljast Mõisakülas toimepandud vargusest, mille üksikasjade uurimiseks on alustatud ka kriminaalmenetlust. «Võib-olla on kannatanuid veel, kuid sellisel juhul ei ole nad süütegu veel avastanud või on jätnud politsei juhtunust teavitamata,» lisas Kumer. Seetõttu palus ta elanikel hoovid ja kõrvalhooned üle vaadata.

Mõisakülas asetleidnud varguste puhul on muster olnud sarnane: valdavalt on varastatud kõrvalhoonetest ja kuuridest esemeid, mida on õnnestunud sealt lihtsalt kätte saada.

Kumer pani südamele, et iga kohalik elanik saab kuritegude ennetamisse oma panuse anda, kui paneb tähele piirkonnas liikuvaid kahtlasi isikuid ja sõidukeid ning jagab seda infot politseiga. Politsei soovitab inimestel oma elukoht ja hinnalisem vara võimalust mööda kindlustada.