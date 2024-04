Juhtkiri ⟩ Kas kasu või kahju?

Kas kohalviibimine parandab Viljandi juhtimise kvaliteeti? Kui ei, võiks inimesi süsteemi ja arvutit paremini kasutama koolitada ning miks mitte Eesti linnade ja valdade liitu uue programmi loomiseks veidi survestada. Praegu saab volikogu liige, kel on laps haige, kes on ise veidi tõbine või viibib tööülesannete tõttu kodulinnast kaugel, istungil osaleda veebi teel ning tahtmise korral sõna sekka öelda. Hübriidistungitest loobumise korral ei saaks mõjuval põhjusel eemal olevad inimesed üldse osaleda.

Samas, küllap on ka mugavuse tõttu kodust või mujalt osalejaid ning sellele võib juba viltu vaadata. Pole ju palju palutud kord kuus kokku saada ning linna juhtimise nimel mõni tund pingutada. Kas Viljandi linnavolikogu istungil võiks osaleda näiteks kuskil pubis? Või kodus õlut rüübates? See on juba linna ja volikogu väärikuse küsimus ning saalis olijad ei pea rähklema, et iganenud programmi hääleõiguslike vabakuulajate pärast tööle saada.