Veronika Raudsepp Linnupuu Äkki on käes aeg meelde tuletada, kuidas omavahel päriselt suhelda?

Hiljuti sain osa Maili Liinevi koolitusest, millest jäi kajama mõte, et hukka mõista ja vastanduda on lihtne. See tuleb automaatselt ja on täiesti inimlik ego kaitsemehhanism. Teadlik püüd teistsugust mõista vajab aga pingutust, mõnikord ka enda haavatavuse ja vigade aktsepteerimist. Rahutule muutuste ajale kohases infotulvas seisame iga päev silmitsi ebamugavate küsimustega, mille sügavamaks mõistmiseks tegelikult ei piisa "mulle tundub" või "mulle meeldib" lähenemisest. Isegi kui me tervemõistuslikult teame, et mingi olukord vajab muutmist, siis pole me tavaliselt valmis pakutud lahendusi kuulama, kui arvame, et peame tegema midagi, mida ei taha teha, või kui teise sõnum ähvardab meie väärtusi, tekitab ohutunde ning ei toeta isiklikke eesmärke.