Juhtkiri ⟩ Vesised mured Roo tänaval

Seega on keeruline Viljandi linnale ette heita, et ta plaanib Roo tänavale kümmet krunti lisaks. Piirkond on ilus ja rahulik, suviti on suplemiseks vaja kaks sammu astuda ning kuigi moodne arhitektuur pole ehk päris kõigi maitse, on selliste modernsete majade järele suur nõudlus.