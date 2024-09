Kaks aastat kestnud mõisavaidlus ei lõppenud ka teise kohtuotsuse järel

Kas lepinguga võetud kohustusest väiksemad investeeringud on põhjendatavad koroonakriisiga või peab ettevõtja andma hoonestusõigusega vallalt enda kätte saadud mõisamaja tagasi, selle üle on käidud kohtus vaidlemas eelmise aasta suvest saadik. Nii maakohus kui ringkonnakohus on nüüdseks leidnud, et õigus on vallavalitsusel, kes lepinguga ja tähtajaliselt välja antud vara enne lepingu lõppu endale tagasi nõuab.